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أنهت الورش الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل أعمال إصلاح فواصل الحديد لجسري سن الفيل والداكونة كذلك لجسر وادي الزينة في صيدا، وعادت حركة السير الى طبيعتها

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:39
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