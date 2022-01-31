أنهت الورش الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل أعمال إصلاح فواصل الحديد لجسري سن الفيل والداكونة كذلك لجسر وادي الزينة في صيدا، وعادت حركة السير الى طبيعتها

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