أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: قوات "قسد" قتلت كبار قادة "داعش" أثناء الهجوم على سجن الحسكة

Lebanon 24
31-01-2022 | 09:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
القوات الكردية: قتلنا 16 مسلحا من "داعش" في الهجوم على سجن بالحسكة (العربية)
lebanon 24
31/01/2022 21:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تجدد التزام واشنطن بدعم القوات العراقية والبيشمركة في مواجهة داعش
lebanon 24
31/01/2022 21:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل 3 عناصر من داعش في عملية لقوات قسد بحي غويران بالحسكة
lebanon 24
31/01/2022 21:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصرين من خلية تابعة لداعش واعتقال آخر خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية قرب سجن غويران في الحسكة (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/01/2022 21:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:03 | 2022-01-31
13:55 | 2022-01-31
13:54 | 2022-01-31
13:36 | 2022-01-31
13:20 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website