أخبار عاجلة

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يغادر جلسة مجلس الأمن قبل كلمة المندوب الأوكراني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-01-2022 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يؤكدون دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن والحاجة إلى حل سياسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/02/2022 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة الجمعة لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في دولة الإمارات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/02/2022 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية وكييف لا تشكل أي تهديد على الأمن الروسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/02/2022 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وضعنا 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد في حال تعرض الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مصالح الولايات المتحدة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/02/2022 01:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:09 | 2022-01-31
18:05 | 2022-01-31
18:00 | 2022-01-31
17:32 | 2022-01-31
17:31 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website