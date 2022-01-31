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"الشرق" نقلاً عن "رويترز": المفوضية الأوروبية تخطط للموافقة الثلاثاء على مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار

Lebanon 24
31-01-2022 | 12:46
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