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المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: لن يكون هناك قوات أميركية مقاتلة على الأراضي الأوكرانية (الحرة)

Lebanon 24
31-01-2022 | 14:50
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