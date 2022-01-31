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واشنطن تحدد سقفاً زمنياً لمحادثات النووي الإيراني في فيينا بأقل من خمسة أسابيع

Lebanon 24
31-01-2022 | 16:26
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