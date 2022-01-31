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وزير خارجية قطر: تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة

Lebanon 24
31-01-2022 | 17:31
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