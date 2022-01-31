15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بايدن: تصنيف قطر حليفا رئيسيا اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها
Lebanon 24
31-01-2022
|
17:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة: الرئيس جو بايدن يعتزم تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو (الميادين)
Lebanon 24
الولايات المتحدة: الرئيس جو بايدن يعتزم تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو (الميادين)
01/02/2022 09:57:11
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية قطر: تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة
Lebanon 24
وزير خارجية قطر: تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة
01/02/2022 09:57:11
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري بين واشنطن والدوحة
Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري بين واشنطن والدوحة
01/02/2022 09:57:11
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا: اتفقت مع بايدن على أهمية تعزيز التعاون عبر الانخراط البنَّاء المبني على الاحترام المتبادل (الشرق)
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا: اتفقت مع بايدن على أهمية تعزيز التعاون عبر الانخراط البنَّاء المبني على الاحترام المتبادل (الشرق)
01/02/2022 09:57:11
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
Lebanon 24
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
11:50 | 2022-01-31
31/01/2022 11:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:10 | 2022-01-31
31/01/2022 11:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
12:00 | 2022-01-31
31/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
07:39 | 2022-01-31
31/01/2022 07:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة رئيس مركز الامن العام في قرطبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
وفاة رئيس مركز الامن العام في قرطبا... اليكم التفاصيل
03:10 | 2022-01-31
31/01/2022 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
02:48 | 2022-02-01
العربية: روسيا تنفي تسليمها ردا لواشنطن على مقترح الضمانات الأمنية بشأن أوكرانيا
01:21 | 2022-02-01
روسيا: لن نخضع للتهديدات الأميركية بالعقوبات ولن نتراجع عن سياستنا
01:19 | 2022-02-01
أوكرانيا: التهديدات بالعقوبات فقط لروسيا لن تجعلها تتراجع عن سياسة "نشر عدم الاستقرار"
01:09 | 2022-02-01
المتحدث العسكري للحوثيين: الصاروخ أصاب غرفة العمليات وأدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم إماراتيون
01:08 | 2022-02-01
المتحدث العسكري للحوثيين: استهداف غرفة عمليات ميدانية للإمارات بشبوة شرقي اليمن بصاروخ باليستي
فيديو
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
11:00 | 2022-01-31
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
08:20 | 2022-01-31
01/02/2022 09:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact