أخبار عاجلة

بايدن: تصنيف قطر حليفا رئيسيا اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها

Lebanon 24
31-01-2022 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة: الرئيس جو بايدن يعتزم تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو (الميادين)
lebanon 24
01/02/2022 09:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قطر: تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة
lebanon 24
01/02/2022 09:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري بين واشنطن والدوحة
lebanon 24
01/02/2022 09:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا: اتفقت مع بايدن على أهمية تعزيز التعاون عبر الانخراط البنَّاء المبني على الاحترام المتبادل (الشرق)
lebanon 24
01/02/2022 09:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:48 | 2022-02-01
01:21 | 2022-02-01
01:19 | 2022-02-01
01:09 | 2022-02-01
01:08 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website