مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: نحن في المرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا حيث يتبقى لنا أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق وهذا ليس تهديداً أو مهلة

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