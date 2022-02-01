أخبار عاجلة

المتحدث العسكري للحوثيين: استهداف غرفة عمليات ميدانية للإمارات بشبوة شرقي اليمن بصاروخ باليستي

Lebanon 24
01-02-2022 | 01:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري للحوثيين: الصاروخ أصاب غرفة العمليات وأدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم إماراتيون
lebanon 24
01/02/2022 14:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري للحوثيين: بيان خلال ساعات لإعلان تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي
lebanon 24
01/02/2022 14:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يستهدفون منطقة النقوب بعسيلان في اليمن بصاروخ باليستي وأنباء عن قتلى وجرحى (العربية)
lebanon 24
01/02/2022 14:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: إحباط هجوم للحوثيين بصاروخين باليستيين استهدف الإمارات ولم يسفر عن خسائر بشرية
lebanon 24
01/02/2022 14:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:21 | 2022-02-01
07:10 | 2022-02-01
07:04 | 2022-02-01
07:00 | 2022-02-01
06:59 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website