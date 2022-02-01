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رئيس أوكرانيا: سنزيد عدد جنود جيشنا إلى 100,000 خلال السنوات الثلاث المقبلة

Lebanon 24
01-02-2022 | 03:25
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