أخبار عاجلة

البطريرك الراعي يستقبل الرئيس امين الجميل في بكركي

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس عون إلى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد الذي يترأسه البطريرك الراعي
lebanon 24
01/02/2022 18:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، في الصرح البطريركي في بكركي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا
lebanon 24
01/02/2022 18:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل مجلس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة امين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر
lebanon 24
01/02/2022 18:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي وزير الصحة في بكركي
lebanon 24
01/02/2022 18:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:08 | 2022-02-01
11:07 | 2022-02-01
10:53 | 2022-02-01
10:38 | 2022-02-01
10:32 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website