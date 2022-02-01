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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن ولافروف أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه تطورات الأزمة الأوكرانية والرد على المطالب الروسية

Lebanon 24
01-02-2022 | 10:29
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