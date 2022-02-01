أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: محادثاتنا اليوم كانت مثمرة وأعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل: خلال مؤتمر غلاسكو كان هناك تأكيدٌ كويتي على دعم لبنان
lebanon 24
01/02/2022 21:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي: أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب
lebanon 24
01/02/2022 21:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في السراي الحكومي الكبير
lebanon 24
01/02/2022 21:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الجزيرة": استعرضت الأزمة اللبنانية - الخليجية خلال لقائي مع أمير دولة قطر ونريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية
lebanon 24
01/02/2022 21:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:39 | 2022-02-01
14:34 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:20 | 2022-02-01
14:10 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website