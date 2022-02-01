رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: محادثاتنا اليوم كانت مثمرة وأعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية

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