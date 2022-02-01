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ميقاتي: أثمن مواقف أردوغان الداعمة للبنان ونشدّد على إرساء أفضل الروابط بين لبنان وتركيا وهذه العلاقات ستبقى قوية على كافة الصعد

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:34
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