مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية: نشجع روسيا على مواصلة السير في المسار الدبلوماسي عبر حوار الأمن الاستراتيجي والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الحرة)

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