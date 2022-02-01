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أ.ف.ب: "خسائر بشرية" في غارات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:43
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