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بلومبرغ: واشنطن أخبرت موسكو أنها ستسمح لها بالتحقق من غياب صواريخ توماهوك في قواعد الناتو في رومانيا وبولندا

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:55
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