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البنتاغون: إجراءاتنا لدعم الإمارات تشمل أيضا إرسال المدمرة USS Cole للشراكة مع البحرية الإماراتية

Lebanon 24
01-02-2022 | 19:00
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