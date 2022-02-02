ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا: هل يُعقل الاستمرار بالوضع القائم في البلد؟ "نحنا ما منشتغل تحت الطاولة" ومطلبنا مطلب كلّ مواطن لبناني وكفى إفقاراً للشعب وباقون في الشارع إلى حين تحقيق المطالب (MTV)

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