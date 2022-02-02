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وزير خارجية فرنسا: نتشاور حول وجودنا في دولة مالي وأي قرار مغادرة سيأخذ وقتا

Lebanon 24
02-02-2022 | 01:47
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