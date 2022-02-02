وزير الاتصالات جوني القرم : لا أريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش (MTV)

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