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وزير الاتصالات جوني القرم : لا أريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش (MTV)

Lebanon 24
02-02-2022 | 02:40
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