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وزير دفاع النمسا: انسحاب القوات الأوروبية من مالي ربما يسمح بدخول روسيا لملء الفراغ

Lebanon 24
02-02-2022 | 03:09
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