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المطارنة الموارنة: نُشدّد على وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات مع الخليج بحيث يُوضع حدّ نهائي للتدخلات في شؤون الأصدقاء والأشقاء

Lebanon 24
02-02-2022 | 05:53
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02/02/2022 17:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج وأسأل: ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
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02/02/2022 17:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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02/02/2022 17:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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