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مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري بسام طليس عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام

Lebanon 24
02-02-2022 | 06:52
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يعقد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام
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