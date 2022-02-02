الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: عرض المجلس لموضوع التحرّك الذي قام به اليوم قطاع النقل البري وقرر تكليف وزراء الاشغال والنقل والمالية والداخلية متابعة أوضاع السائقين

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