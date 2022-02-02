الحلبي: بحث مجلس الوزراء في طلب السلفة لكهرباء لبنان وبعد الاستماع الى مُداخلة وزير الطاقة تقرّر أنّ تلحظ الكلفة في الموازنة على أنّ يرتبط الانفاق باقرار الخطة أولاً

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