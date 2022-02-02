وزير الاتصالات لـ"الجديد": تم طرح إقتراح في جلسة مجلس الوزراء وهو احتساب سعر فاتورة الاتصالات على سعر صيرفة مع خفض قيمتها بنسبة سبعة وستين بالمئة اي الثلثين

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