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وزير الخارجية القطري لأكسيوس: يصعب تصور الانضمام لاتفافيات أبراهام في غياب التزام بحل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:27
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