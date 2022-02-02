14
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئاسة الوزراء البريطانية: توافق بين لندن وموسكو على ضرورة إيجاد "حل سلمي" للأزمة الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
02-02-2022
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: توقيع الاتفاق كان ضرورة لحقن دماء الشباب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: توقيع الاتفاق كان ضرورة لحقن دماء الشباب (سكاي نيوز عربية)
02/02/2022 22:36:10
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يباشر مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يباشر مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي (سكاي نيوز عربية)
02/02/2022 22:36:10
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي سيشدد خلال مؤتمر باريس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي سيشدد خلال مؤتمر باريس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها (سكاي نيوز عربية)
02/02/2022 22:36:10
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: الحشود العسكرية على حدود أوكرانيا تظهر العدائية الروسية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: الحشود العسكرية على حدود أوكرانيا تظهر العدائية الروسية (سكاي نيوز عربية)
02/02/2022 22:36:10
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
15:52 | 2022-02-01
01/02/2022 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:16 | 2022-02-02
الخارجية الأميركية: تقييم واشنطن لم يتغير حول نية بوتين تجاه أوكرانيا ولسنا متفائلين ولا متشائمين
15:16 | 2022-02-02
الخارجية الأميركية "تؤكد" صحة الوثيقة المسربة بخصوص الرد الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية
15:15 | 2022-02-02
الخارجية الأميركية: سنتخذ المزيد من الخطوات ضد "الحوثيين" على ضوء الهجمات الأخيرة
15:14 | 2022-02-02
الخارجية الأميركية: شراكتنا ثابتة مع حلفائنا في السعودية والإمارات وندين الهجمات الحوثية التي تستهدفهم
15:13 | 2022-02-02
الخارجية الأميركية: قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية مازال قيد الدراسة
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact