أخبار عاجلة

البرهان: القرارات لفرض هيبة الدولة في السودان سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم (العربية)

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البرهان يتعهد بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية في السودان (العربية)
lebanon 24
02/02/2022 22:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات اليوم إلى 6 قتلى (العربية)
lebanon 24
02/02/2022 22:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون بالولاية الشمالية يقطعون طريق "شريان الشمال" للمرة الثانية اليوم في السودان (العربية)
lebanon 24
02/02/2022 22:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة السودانية تعلن اعتقال شخص متهم بقتل ضابط برتبة عميد خلال تظاهرات اليوم (العربية)
lebanon 24
02/02/2022 22:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:16 | 2022-02-02
15:16 | 2022-02-02
15:15 | 2022-02-02
15:14 | 2022-02-02
15:13 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website