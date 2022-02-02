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مجموعة سفن حربية أميركية تنتشر قبالة سواحل إيطاليا في رسالة دعم للناتو (العربية)

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:26
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