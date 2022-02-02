أخبار عاجلة

المرصد: التحالف ينفذ إنزالا جويًا قرب إدلب على الحدود مع تركيا

Lebanon 24
02-02-2022 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المرصد: المنطقة المستهدفة من قبل التحالف تضم تنظيمات متشددة في إدلب
lebanon 24
03/02/2022 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: طيران مروحي تابع للتحالف الدولي يستهدف بالرشاشات الثقيلة منطقة الإنزال الجوي القريبة من معبر دير بلوط بريف إدلب الشمالي
lebanon 24
03/02/2022 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد: عملية إنزال للتحالف في إدلب على غرار استهداف أبو بكر البغدادي
lebanon 24
03/02/2022 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: سقوط قذيفة على قاعدة تركية بجبل الزاوية جنوبي إدلب (العربية)
lebanon 24
03/02/2022 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:13 | 2022-02-02
18:34 | 2022-02-02
18:00 | 2022-02-02
18:00 | 2022-02-02
17:58 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website