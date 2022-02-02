11
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
المرصد: المنطقة المستهدفة من قبل التحالف تضم تنظيمات متشددة في إدلب
Lebanon 24
02-02-2022
|
18:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
المرصد: التحالف ينفذ إنزالا جويًا قرب إدلب على الحدود مع تركيا
Lebanon 24
المرصد: التحالف ينفذ إنزالا جويًا قرب إدلب على الحدود مع تركيا
03/02/2022 06:26:57
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: طيران مروحي تابع للتحالف الدولي يستهدف بالرشاشات الثقيلة منطقة الإنزال الجوي القريبة من معبر دير بلوط بريف إدلب الشمالي
Lebanon 24
المرصد السوري: طيران مروحي تابع للتحالف الدولي يستهدف بالرشاشات الثقيلة منطقة الإنزال الجوي القريبة من معبر دير بلوط بريف إدلب الشمالي
03/02/2022 06:26:57
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد: عملية إنزال للتحالف في إدلب على غرار استهداف أبو بكر البغدادي
Lebanon 24
المرصد: عملية إنزال للتحالف في إدلب على غرار استهداف أبو بكر البغدادي
03/02/2022 06:26:57
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف: سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب
Lebanon 24
التحالف: سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب
03/02/2022 06:26:57
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
Lebanon 24
اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!
03:15 | 2022-02-02
02/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
19:13 | 2022-02-02
المرصد السوري: طيران مروحي تابع للتحالف الدولي يستهدف بالرشاشات الثقيلة منطقة الإنزال الجوي القريبة من معبر دير بلوط بريف إدلب الشمالي
18:00 | 2022-02-02
وسائل إعلام حوثية: طيران التحالف يشن عدة غارات على صنعاء والتحليق مستمر
18:00 | 2022-02-02
المرصد: عملية إنزال للتحالف في إدلب على غرار استهداف أبو بكر البغدادي
17:58 | 2022-02-02
شركات طيران وسفر تطالب البيت الأبيض بإنهاء مطلب فحص كورونا للمسافرين نحو أميركا
17:30 | 2022-02-02
المرصد: التحالف ينفذ إنزالا جويًا قرب إدلب على الحدود مع تركيا
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
03/02/2022 06:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact