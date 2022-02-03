الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف

Lebanon 24