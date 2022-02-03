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الخبير المالي لويس حبيقة لـ"صوت كل لبنان": الواضح أن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف

Lebanon 24
03-02-2022 | 00:36
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