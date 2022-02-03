أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: الرئيس الأمريكي سيتحدث في وقت لاحق اليوم بشأن العملية في شمال سوريا

Lebanon 24
03-02-2022 | 01:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" نقلا عن الخارجية الأميركية: أي اتفاق مع إيران سيراعي بواعث القلق بشأن منع الانتشار النووي
lebanon 24
03/02/2022 14:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: التخطيط للعملية في سوريا تم خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا
lebanon 24
03/02/2022 14:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة: خلافات في صفوف الفريق الأميركي بشأن طريقة التعامل مع إيران
lebanon 24
03/02/2022 14:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: فريق التفاوض الأميركي منقسم بشأن تطبيق العقوبات وتوقيت إنهاء المفاوضات (العربية)
lebanon 24
03/02/2022 14:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:27 | 2022-02-03
07:16 | 2022-02-03
07:02 | 2022-02-03
06:59 | 2022-02-03
06:36 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website