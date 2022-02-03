وليد فياض: الاقتراح الجديد في ملفّ الكهرباء منفصل عن موضوع السلفة التي ستُصرف على بعض النفقات التشغيليّة وفي ما يتعلّق بمصدر التمويل فلا سبيل إلا برفع التعرفة (MTV)

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