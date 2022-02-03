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أخبار عاجلة
العربية نقلاً عن قناة روناهي الكردية: طائرة مسيرة تركية تقصف سيارة شرق الدرباسية على الحدود السورية-التركية
Lebanon 24
03-02-2022
|
03:42
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