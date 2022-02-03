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إعلام كردي نقلا عن مسؤول عراقي: استهداف صاروخي لقاعدة زيلكان التي تتواجد بها قوات تركية

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:58
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