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الحلبي: تقرّر عقد اجتماع في وزارة المال بحضور وزراء الصحة والمال والدفاع لتحديد مساهمات الموازنة في الصناديق

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:32
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