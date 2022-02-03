أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة من ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو - الاشرفية (التحكم المروري)

Lebanon 24
03-02-2022 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مستديرة الدورة باتجاه ساحة البلدية برج حمود
lebanon 24
03/02/2022 18:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من المنارة - عين المريسة باتجاه القاعدة البحرية بيروت من دون عوائق (التحكم المروري)
lebanon 24
03/02/2022 18:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق عاليه باتجاه بيروت بسبب اشغال عند مستديرة عاليه (التحكم المروري)
lebanon 24
03/02/2022 18:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى نهر الموت (التحكم المروري)
lebanon 24
03/02/2022 18:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:20 | 2022-02-03
11:16 | 2022-02-03
11:13 | 2022-02-03
11:05 | 2022-02-03
11:03 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website