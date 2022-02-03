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الرئيس عون تابع مراحل تقدم دراسة مشروع الموازنة وتوافق مع الرئيس ميقاتي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس صيغته النهائية

Lebanon 24
03-02-2022 | 06:59
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