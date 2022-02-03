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الرئيس عون عن موازنة 2022: لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية واستثناء مواد اساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ

Lebanon 24
03-02-2022 | 07:02
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