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الرئيس عون عن موازنة 2022: لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية واستثناء مواد اساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ
Lebanon 24
03-02-2022
|
07:02
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