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البنتاغون: نعتقد أن الروس يخططون لتنفيذ هجوم وهمي ينسب للجيش الأوكراني ضد السيادة الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
03-02-2022 | 13:27
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