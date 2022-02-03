"النهار": اجتماع مجلس القضاء الأعلى انتهى من دون التوصّل إلى نتيجة بشأن إنجاز مشروع التشكيلات الجزئية المخصّصة لتعيين رؤساء سبع غرف لمحكمة التمييز

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