وزير التربية عباس الحلبي لـmtv: التعليم الحضوري أساسي والمتعاقدون يصوّرون وكأني في مواجهة معهم في وقت وظيفة وزير التربية هي حماية التعليم وسعيت قدر الامكان لتحقيق مطالب المعلمين بالتعاقد

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