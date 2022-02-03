عباس الحلبي لـmtv: كل أستاذ يحصل على 90 دولاراً من الجهات المانحة مشروطة بالحضور وقد بدأوا يتقاضونها والمدرسة الرسمية بخطر والتلميذ في المدرسة الرسميّة بلا علم

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