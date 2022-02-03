الحلبي لـmtv: من السابق لأوانه حسم موضوع الامتحانات الرسميّة ولا نريد أن نصل إلى حزيران وتموز والتعليم الرسمي لا يزال على إضرابه فحينها لا يمكننا إجراء امتحانات فقط للمدارس الخاصة

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