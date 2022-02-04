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أخبار عاجلة
فرنسا: ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر
Lebanon 24
04-02-2022
|
01:48
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