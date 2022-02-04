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الرئيس ميقاتي من بعبدا: موضوع سلفة الكهرباء سيكون خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب ونحن نريد خطة واحدة متكاملة للكهرباء ولن نوافق على اي سلفات

Lebanon 24
04-02-2022 | 01:59
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